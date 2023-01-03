متوفى دماغيا يمنح كليته لمريضتين في السعودية

تمكن فريق طبي سعودي من نقل كليتين من مريض متوفى دماغيا إلى مريضتين تعانيان من فشل كلوي، وتحتاجان إلى عملية زراعة كلى.

وساهم الفريق الطبي طبي بمستشفى أحد رفيدة العام التابع لصحة عسير في إنقاذ حياة مريضتين إحداهن بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بخميس مشيط والأخرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية.



وقام الفريق بتشخيص الحالة وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيا.



وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصص إلى منطقة عسير لإجراء العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

واستغرقت عملية نقل وزراعة الكلى نحو 10 ساعات تقريبا، حيث تم الاستفادة من الكليتين بزراعتها لمريضتين أعطيت اليسرى لمريضة والكلية اليمنى لمريضة أخرى.

المصدر: "الوطن"