بعد التسجيل المنسوب له.. أمين سر منظمة التحرير يتحدث عن هوية الرئيس الفلسطيني القادم

علق وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ على مسألة التسجيل المسرب الذي نسب له مؤخرا، وهوية الرئيس الفلسطيني القادم.

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وقال الشيخ، خلال لقاء إذاعي أمس الاثنين، إنه لا يعرف من قام بتسريب التسجيل، مؤكدا على أن الهدف هو التشويش على الوضع الداخلي، نافيا عقد اجتماع قيادي بخصوص المسألة.

وأضاف: "لا أحب أن أصغر نفسي بالحديث عن التسريب الذي نسب إلي.. أبو مازن قائد ومعلمي وملهمي وأعتز بالعمل معه، وهذه العلاقة ليست محل تشكيك والتسريب زوبعة في فنجان".

واستبعد الوزير أن يتم تعيين رئيس للشعب الفلسطيني بقوة السلاح، مشددا على أن ذلك سيتم فقط عبر صناديق الاقتراع، حيث قال: "لن يكون هناك رئيس للشعب الفلسطيني إلا عبر صناديق الاقتراع ولن يكون عبر قرار دولي وإقليمي أو من خلال دبابة إسرائيلية".

وبشأن إمكانية عقد انتخابات عامة في فلسطين، ذكر الشيخ أن إلغاء الانتخابات كان بسبب عدم شمول القدس في الانتخابات.

وفي ملف المصالحة، رحب الشيخ يشغل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية بانضمام حركتي "حماس" و"الجهاد" للمنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن التسريب الصوتي، الذي سبق للشيخ أن نفاه، تضمن هجوم الأخير على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، بألفاظ نابية.

وجاء في التسريب: "أنا بقلكم أبو مازن شريك بالفوضى، هو شريك فيها وله مصلحة في بقائها، ويؤسفني أن أقول هذا الكلام".

المصدر: معا