بعد ضبط كميات خرافية من المخدرات.. الكويت تضع خطة جديدة لحماية مواطنيها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أعدت خطة جديدة متكاملة لحماية البلاد من السموم، تتضمن التنسيق مع جهات دولية لمنع تهريب المخدرات من المنبع.

وتضمنت خطة الداخلية الكويتية تشديد الرقابة داخليا، وتكثيف عمل الأجهزة والفرق الأمنية المختصة لضبط المروجين داخل البلاد، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الكويت من المهربين، حسب صحيفة "القبس".

إقرأ المزيد

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، إلى أن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية.

وأكد بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر الداهم.

ونوه بالجهود المبذولة من قبل إدارتي مكافحة المخدرات وخفر السواحل، في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد المهربين والمروجين، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب.

وكانت وسائل إعلام كويتية أعلنت الأحد أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ووكيل وزارة الداخلية، أشرف على فك أحراز ضبطيتين مختلفتين تقدران بحوالي مليون و200 ألف حبة كبتاغون و250 كغ من مادة الحشيش المخدرة و104 كغ من مادة الشبو.

المصدر: وسائل إعلام كويتية