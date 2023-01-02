وزير النقل التونسي: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الإضراب المفاجئ لشركة المواصلات

فند وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، ما قدمته الجامعة العامة للنقل من تبريرات حول التوقف المفاجئ عن العمل الذي أعلنه أعوان الشركة التونسية للنقل يوم الاثنين.

وأكد أنه تم منذ يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، صرف أجورهم ومستحقاتهم من وصولات الأكل المقدرة بــ 8.4 مليون دينار

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة تعهدت يوم 29 ديسمبر 2022 بصرف المنحة خلال الأيام الأولى من شهر يناير 2023 دون ضبط يوم محدد، لافتا إلى أن صرف هذه المنحة شهد بعض التأخير نظرا لارتباطها بالمالية العمومية وبصرف اعتمادات السنة الجديدة 2023.

ووصف المجيدي إضراب أعوان النقل الذي نفذ اليوم، بالتوقف العشوائي عن العمل دون سابق إعلام ودون تأمين الحد الأدنى من سير المرافق العمومية وفق ما يفترض القيام به.

وأشار إلى أن الشركة التونسية للنقل ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما صدر اليوم.

وذكر الوزير أن التوقف التام لوسائل النقل العمومي نتج عنه عدم تمكن الطلبة والتلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة مما أدى إلى تأجيل إجراء الامتحانات في بعض الجامعات.

يذكر أن شوارع تونس العاصمة شهدت شللا تاما لحركة النقل العمومي، بسبب تحرك احتجاجي لأعوان شركة نقل تونس، الاثنين، الذي تزامن مع العودة الجامعية والمدرسية بعد انتهاء عطلة الشتاء ورأس السنة الإدارية.

المصدر: وات