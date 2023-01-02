خبير أوكراني: كييف تخشى كشف حجم الضرر الحقيقي الناجم عن القصف الروسي

أكد الخبير الاقتصادي الأوكراني أوليغ سوسكين، أن سلطات كييف تخفي عن المواطنين الحجم الحقيقي للأضرار التي لحقت بالاقتصاد، والبنية التحتية الأوكرانية جراء الضربات الصاروخية الروسية.

وقال الخبير: "سلطات كييف تخفي كل شيء عن الناس. جميع المعلومات مخفية عن الأوكرانيين، لأنه إذا فهم الأوكرانيون الآن مدى فظاعة الخسائر، ومدى فظاعة الضربات على الاقتصاد سيدركون أن النظام لا يمكن أن يبقى".

وتواصل القوات الجوية الفضائية الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي