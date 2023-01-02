استطلاع رأي: 90% يتهمون فرنسا بتأجيج الخلافات بين الجزائر والمغرب

ترى أغلبية المشاركين في استطلاع أجرته صحيفة "هسبريس" المغربية، أن فرنسا تساهم بشكل كبير في تأجيج العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر.

وتضمن الاستطلاع سؤال: "هل برأيك تساهم فرنسا في تأجيج العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر؟".

وأجاب 89.64 في المائة من المشاركة بنعم، فيما أجاب 10.36 في المائة بلا، علما أن الاستطلاع شمل 12 ألفا و800 مشارك.

وتكشف نتائج الاستطلاع مدى وعي المغاربة بالعلاقات الخارجية للملكة مع عدد من البلدان على رأسها فرنسا التي تمارس الحياد السلبي في عدد من القضايا، أبرزها قضية الصحراء المغربية، حسب صحيفة "هسبريس".

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن باريس لا تتخذ موقفا واضحا بخصوص ملف الصحراء الغربية.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية