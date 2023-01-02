الجيش الإسرائيلي يفجر منزلي منفذي عملية حاجز الجلمة في كفردان غرب جنين

فجر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين منزلي الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد في بلدة كفردان غرب مدينة جنين، منفذي عملية حاجز الجلمة التي أدت لمقتل ضابط إسرائيلي في سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي فجرت منزل أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية كمين الجلمة في سبتمبر الماضي وقتل خلالها ضابط إسرائيلي.

يذكر أن الشابين أحمد أيمن ابراهيم عابد (23 عاما)، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاما)، قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين. وأسفرت العملية التي استهدفت جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحاجز العسكري بجنين، عن مقتل ضابط إسرائيلي.

ووقعت اشتباكات مسلحة في برقين أثناء توجه الجيش الإسرائيلي لاقتحام قرية كفردان، وسط وقوع إصابات بينهم حالة حرجة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشابين محمد حوشية (22 عاما) بعدما جرح برصاصة في الصدر، وفؤاد عابد (25 عاما) بطلقات في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفردان بجنين.

المصدر: RT، معا