 
مباشر

تصل عقوبتها إلى 30 عاما سجنا.. حبس 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية من الجزائر

أخبار العالم العربي

تصل عقوبتها إلى 30 عاما سجنا.. حبس 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية من الجزائر
RT / facebook.com/sabqpress
عقوبات تصل إلى 30 عاما سجنا.. حبس 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية من الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhfg

تم في الجزائر إيداع 7 تونسيين وجزائريين اثنين الحبس المؤقت بتهمة التهريب والمضاربة، بعد ضبطهم على متن حافلة سياحية متوجهة إلى تونس معبأة بكميات كبيرة من المواد الغذائية المهرّبة.

إقرأ المزيد
الجزائر.. توقيف 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية (فيديو)
الجزائر.. توقيف 7 تونسيين حاولوا تهريب مواد غذائية على متن حافلة سياحية (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام جزائرية بأن العملية تمت بناء على معلومات وصلت لمصالح الدرك الجزائري بولاية تبسة شرق البلاد.

وقالت إن التونسيين قاموا بتأجير حافلة من ولاية أم البواقي ونزع الكراسي لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأفادت بأنه تم توقيف التونسيين وبينهم سيدتين، وجزائريين اثنين وهما مالك الحافلة والسائق.

وأشارت إلى أنه تم حجز 4 آلاف دينار تونسي وجوازات السفر خلال العملية الأمنية.

هذا، وسيتم متابعة المتهمين بجنايتي التهريب والمضاربة، علما أن جناية المضاربة في الجزائر تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + جزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه