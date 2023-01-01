الخارجية الفلسطينية: موقف نتنياهو من القرار الأممي حول ماهية الاحتلال "صفعة للمتمسكين بحل الدولتين"

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ما هية الاحتلال، بأنه "صفعة للدول التي تتمسك بحل الدولتين".

وقالت الخارجية في بيان إن نتنياهو عّبر في رده على قرار الجمعية العامة للأمم "من جديد عن حقيقة مواقفه المعادية للسلام وبألفاظ نابية، مستخفا بآليات عمل الشرعية الدولية القائمة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت أنه تفاخر "بإنكاره المستمر لحقيقة وجود الاحتلال وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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وعلّقت الخارجية على ذلك الموقف بالقول إنها تعتبر "موقف نتنياهو صفعة للدول التي تتغنى بتمسكها بحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتغرق في ازدواجية معايير مقيتة وتوفر الحماية للاحتلال في المحافل الدولية".

وكان نتنياهو وصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم"، بأنه "حقير".

وأصدر نتنياهو بيانا أمس قال فيه إن "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس"، واشار نتنياهو في بيانه إلى أنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم".

المصدر: RT