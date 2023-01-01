وسائل إعلام: إسرائيل تحضر "سلة عقوبات" ضد الفلسطينيين

تخطط إسرائيل لفرض عقوبات على الفلسطينيين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طلب من محكمة العدل الدولية البت في القضية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن إسرائيل بصدد صياغة قائمة العقوبات ضد الفلسطينيين، والتي يجب أن تتركز على قيادة السلطة الفلسطينية وليس على السكان الفلسطينيين والهدف هو عدم المس بالجمهور. وعلى سبيل المثال، سيتم سحب تصاريح VIP من المسؤولين الفلسطينيين كجزء من سلة العقوبات التي يتم تحضيرها في الفترة الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، حسب تقرير القناة العبرية.

يذكر أن بطاقة VIP توفر امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى إسرائيل، والسفر عبر مطار "بن غوريون"، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية دون الانتظار لساعات.

كما تمنح البطاقة تصريحا مؤقتا مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها، كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة، والتنقل عبر سيارتهم الخاصة وعدم التفتيش، كما يسمح بتنقل حراس بعض الشخصيات بأسلحتهم.

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ومن المتوقع أن يتخذ القرار على المستوى السياسي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين، حيث تم التشاور مع المسؤولين الأمنيين المعنيين.

وفي وقت سابق، رفض نتنياهو قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم"، واصفا إياه بأنه "حقير" و"لن يكون ملزما للحكومة الاسرائيلية".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية