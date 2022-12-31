رئيس وزراء اليمن يتهم "أنصار الله" برفض السلام والهدنة ويطالب تصنيفها "إرهابية"

اتهم رئيس وزراء الحكومة اليمنية معين عبد الملك، حركة "أنصار الله" الحوثية برفض السلام وتمديد الهدنة، وطالب المجتمع الدولي بتصنيفها "إرهابية".

وخلال اجتماع للمجلس في عدن، تحدث عبد الملك، عن تحركات حكومته خارجيا في ظل استمرار الحوثيين "برفض السلام وتمديد الهدنة الإنسانية"، وبالاستهتار "بالجهود الإقليمية والأممية والدولية في هذا الشأن واستخفافها بمعاناة الشعب اليمني"

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واتهم عبد الملك "أنصار الله" بالارتهان لإيران، وقال إن حكومته تتطلع إلى قيام المجتمع الدولي بـ "تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية" قائلا إن "ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي فاقت فيها تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وحلفائها في الحرس الثوري الإيراني".

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء نوّه "بالدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، ومن بينها منحة المشتقات النفطية السعودية واتفاقية تمويل انشاء منظومة طاقة شمسية في عدن بقدرة 120 ميغاوات والموقعة مع الإمارات".



المصدر: وكالة "سبأ" الحكومية