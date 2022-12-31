حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجوم بطائرة مسيرة في اللاذقية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، إصابة جنديين سوريين بهجوم إرهابي بطائرة مسيرة في محافظة اللاذقية السورية.

وأضاف أنه لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية في شمال شرق سوريا.

وسجل المركز الروسي سقوط أربع قذائف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وقذيفة واحدة في محافظة إدلب، وثلاث قذائف في محافظة اللاذقية.

المصدر: نوفوستي