مصر.. جنوح سفينة سياحية ثانية أمام مرسى معبد كوم أمبو خلال أقل من 48 ساعة

جنحت سفينة سياحية ثانية في مياه النيل أمام مرسى معبد كوم أمبو، شمالي محافظة أسوان المصرية في أقل من 48 ساعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو إخطارا يفيد بتعرض الباخرة نيل برنسيس للجنوح في مياه النيل أمام مرسى معبد كوم أمبو، وتم الدفع بالمعدات اللازمة، وذلك لإعادة تسييرها واستكمال الرحلة السياحية.

والجدير بالذكر أنه تعرضت باخرة أخرى للجنوح خلال الـ48 ساعة الماضية أمام مرسى معبد كوم أمبو، وتم تعويمها لتستكمل الرحلة السياحية وكان على متنها 117 سائحا من مختلف الجنسيات.

المصدر: القاهرة 24