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السيسي يهنئ المصريين ويتمنى مواصلة العمل لبناء مستقبل مصر

أخبار العالم العربي

السيسي يهنئ المصريين ويتمنى مواصلة العمل لبناء مستقبل مصر
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة لشعب مصر وشعوب العالم بمناسبة العام الجديد، متمنيا مواصلة العمل لبناء مستقبل مصر.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب السيسي: "أهنئ شعب مصر العظيم وشعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء ومحبة وسلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع".

المصدر: RT

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