السيسي يهنئ المصريين ويتمنى مواصلة العمل لبناء مستقبل مصر

أهنئ شعب مصر العظيم و شعوب العالم أجمع بمناسبة بداية العام الجديد، داعيًا المولى عز وجل بأن يكون عام خير ورخاء و محبة و سلام وأن نواصل عملنا في بناء مستقبل مصر بروح التحدي والإصرار والعزيمة، وأن يسود السلام بين شعوب العالم أجمع.

كل عام وأنتم بخير