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الجزائر.. مقتل 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. مقتل 4 أشخاص اختناقا بالغاز في ولاية خنشلة
Legion-Media
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لقي 4 أشخاص حتفهم اليوم السبت اختناقا بالغاز المتسرب من مدفئة منزلية في ولاية خنشلة شمال شرق البلاد.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن الحادث وقع في منتصف النهار داخل منزل.

وتم تحويل الجثث الأربعة "رجل وامرأتين وطفل"، إلى مصلحة حفظ الجثث.
وحذرت المديرية العامة للحماية المدنية، من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحلول موسم البرد.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام، لا لون له ولا رائحة.

ويمكن لغاز أحادي أكسيد الكربون أن يقتل الإنسان قبل أن يدرك ما يجري له.

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المصدر: النهار الجزائرية

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