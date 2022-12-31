تونس.. القبض على قيادي حزبي سياسي بتهمة تبييض عشرات المليارات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على قيادي في حزب سياسي لم تفصح عنه، بتهمة تبييض مبالغ مالية بعشرات مليارات الدنانير.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك" مساء اليوم، قالت الوزارة إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية تمكنت يوم أمس "من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي، (دون أن تذكر اسمه، أو اسم حزبه)، والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات".

وأضافت أنه قام بتلك العملية "باعتماد "هندسة" مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي".

وقالت الوزارة في بيانها إن الأبحاث تشير إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ"ملف انستالنغو" و"ملف جمعية نماء" و"ملف التسفير".

المصدر: RT