البرهان: القوات المسلحة السودانية القوية والموحدة تحمي الأرض والعرض وتصون مصالح البلاد العليا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن الأمن والاستقرار يتحقق في ظل قوات مسلحة قوية وموحدة تحمي الأرض والعرض وتصون مصالح البلاد العليا.

وتمنى القائد العام للقوات المسلحة خلال تهنئته الشعب السوداني والجيش والقوات النظامية بالذكرى الـ67 لاستقلال البلاد، أن ينعم عموم الشعب بالأمن والاستقرار في ظل نظام سياسي وطني شرعي يحقق تطلعات الشعب المشروعة في الطمأنينة ورفاهية العيش والتطور في شتى المجالات.

وثمن عبد الفتاح البرهان الدور الرائد الذي اضطلعت به القوات المسلحة في سبيل تحقيق الحرية والانعتاق.

كما حيا الرعيل الأول من قيادات العمل الوطني التاريخية التي رفعت راية الاستقلال صبيحة الأول من يناير عام 1956.

المصدر: "سونا"