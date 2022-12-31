الرئيس الفلسطيني: كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري (فيديو)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة بثها التلفزيون الفلسطيني يوم السبت في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ58: "كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري".

وصرح بأن مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية ستفشل حتما بثباتنا على أرضنا، مؤكدا أنه كما أسقطنا صفقة القرن سنسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري، بوحدتنا وبتمسكنا بثوابتنا الوطنية وبمقاومتنا الشعبية السلمية.

وأفاد الرئيس الفلسطيني بأنه بعد 58 عاما من انطلاقة الثورة لا زالت فلسطين صامدة شامخة بتاريخها وحاضرها وبشعبها المرابط.

وأضاف نقول للمحتلين كلما زاد طغيانكم، كلما ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا في مواجهة عدوانكم وإرهابكم، وفي التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وحذر من أن استمرار العدوان على أبناء الشعب لن يحقق الأمن والسلام لأحد، مشددا على أن السلام والأمن له طريق واحد هو أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن يجسد دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على أرضه، بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وتابع قائلا: "سنبقى متمسكين بحقوقنا التاريخية والقانونية في أرضنا ومقدساتنا وممتلكاتنا، التي اقتلعنا منها بفعل الطغيان والإرهاب الإسرائيلي، والذي يعمل فوق ذلك على محاولة تزييف الحقائق لتسنى له مصادرة المستقبل بالاتكاء على تزييف التاريخ".

وأردف: "كل محاولاتكم البائسة سنهزمها بالحقيقة التي ننتمي إليها، فحقنا في أرض فلسطين ومقدساتها ثابت، لا يقبل التأويل، وشعبنا الفلسطيني مستمر في صناعة الحياة والحضارة على هذه الأرض، فخورا بتراثه وحضارته وثقافته وموروثه الإنساني جيلا بعد جيل".

ودعا الرئيس الجميع إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل في القريب العاجل، للعمل والتصدي وتحمل المسؤولية معا، والسير نحو تحقيق أهداف الشعب.

وحيا عباس أبطال المقاومة الشعبية السلمية، الذين يدافعون عن أنفسهم وعائلاتهم وأرضهم وهويتهم ووطنهم، أمام عدوان المحتل ومستوطنيه القتلة الإرهابيين.

كما حيا الأسرى البواسل الذين يضحون بزهرة شبابهم في معتقلات الاحتلال الظالمة، مجددا التأكيد انه لن يتخلى عنهم ولا عن الجرحى ولا عن عائلات الشهداء.

المصدر: وكالة "وفا" الفلسطينية