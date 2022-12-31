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الجيش اللبناني يعلن انتشال جثتين وإنقاذ 232 مهاجرا غرق قاربهم

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الجيش اللبناني يعلن انتشال جثتين وإنقاذ 232 مهاجرا غرق قاربهم
صورة نشرها الجيش اللبناني للمركب الذي أوشك على الغرق
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أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن بالتعاون مع "اليونيفيل" من إنقاذ 232 شخصا كانوا على متن زورق غرق في وقت سابق من اليوم، وأشار إلى انتشال جثتين.

وفي بيان نشره عبر "تويتر" قال الجيش اللبناني: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".

وكان الجيش أعلن قبل ساعات أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب كان يغرق قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.

وأوضح الجيش أن المركب "على متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

المصدر: RT

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