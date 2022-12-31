الجيش اللبناني يعلن انتشال جثتين وإنقاذ 232 مهاجرا غرق قاربهم

أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن بالتعاون مع "اليونيفيل" من إنقاذ 232 شخصا كانوا على متن زورق غرق في وقت سابق من اليوم، وأشار إلى انتشال جثتين.

وفي بيان نشره عبر "تويتر" قال الجيش اللبناني: "أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".

أنهت القوات البحرية بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس. كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/7uVuFs5p9w — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022

وكان الجيش أعلن قبل ساعات أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب كان يغرق قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.

وأوضح الجيش أن المركب "على متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

المصدر: RT