مصر.. انتشار أمني مكثف لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد (صور + فيديو)

فعلت وزارة الداخلية المصرية الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الاحتفالات بمختلف محافظات الجمهورية، بانتشار أمني مكثف على جميع المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الحيوية ودور العبادة.

وستستخدم قوات الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط محيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتأكيد أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

#وزارة_الداخلية: إنتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين ودور العبادة لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .https://t.co/CD6jN6tSQQpic.twitter.com/wox76vjhXP — وزارة الداخلية (@moiegy) December 31, 2022

المصدر: RT