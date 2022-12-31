اليمن.. إسقاط مسيّرتين لـ"أنصار الله" في الحديدة ومأرب

أسقطت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، طائرتين مسيرتين في محافظتي الحديدة ومأرب، غرب وشمال شرقي اليمن.

مصدر عسكري يمني أفاد وكالة "سبوتنيك" بأن "المضادات الأرضية للقوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية مُسيرة لـ "أنصار الله" خلال تحليقها قرب مواقع عسكرية في ضواحي مدينة حَيْس جنوب شرقي الحديدة الساحلية على البحر الأحمر".

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كذلك نقلت الوكالة عن مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب أن "قوة تابعة لألوية العمالقة الجنوبية العاملة ضمن القوات المشتركة، أسقطت طائرة مُسيرة لـ "أنصار الله" في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب".

ويأتي التصعيد الميداني بعد نحو 3 أشهر من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع إبريل الماضي وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.

المصدر: "سبوتنيك"