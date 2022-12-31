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السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
RT Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا يضم أكثر من 600 مهاجر غير شرعي
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أعلنت السلطات الليبية عن اعتراض قارب كان يحمل أكثر من 600 مهاجر غير شرعيين.‏

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إن زوارق القوات الخاصة البحرية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية ألقت القبض على جرافة على متنها قرابة 650 مهاجرا غير قانوني.

وأضافت أنه "تم اقتياد القارب إلى داخل مقر القوات الخاصة البحرية بميناء بنغازي البحري، لإتمام الإجراءات القانونية حيالها من قبل الجهات المختصة".

ويشار إلى أن ليبيا تتحمل العبء الكبير في استقبال المئات من اللاجئين غير الشرعيين، بشكل أسبوعي، متسللين من الحدود الجنوبية للبلاد وصولا إلى تدفقهم على سواحلها شمالا، من أجل الهروب من ليبيا عبر البحر المتوسط.

وتقدر الإحصاءات أنه منذ بداية 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي، اعترضت السلطات الليبية ما يقرب من 13 ألف مهاجر، وفي العام 2021 اعترضت السلطات الليبية 32450 شخصا، بشكل رسمي.

السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy
السلطات الليبية تعترض قاربا حمل أكثر من 600 مهاجر (صور + فيديو)
/ Libyan Navy

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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