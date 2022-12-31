أنقرة: سحب القوات التركية من سوريا بحاجة لخطوات سياسية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن سحب القوات التركية من سوريا يتطلب تقدّم العملية السياسية هناك.

وقال أوغلو: "وزير دفاعنا ورئيس مخابراتنا، قدما موقفنا والتفسير اللازم خلال الاجتماع في موسكو، ولكننا نقول دائما إنه إذا كان هناك فراغ، فلا ينبغي أن تملأ المنظمات الإرهابية هذه الفجوة. نقول دائما إن هذه أراض سورية.. نحن نعلم هذا، وليست لدينا أطماع فيها. نحن ندعم وحدة الأراضي السورية، ولكن يجب أن يكون هناك استقرار (في الشمال السوري)، ويجب اتخاذ بعض الخطوات في هذه العملية السياسية (السورية)، ونحن نقول هذا منذ فترة طويلة".

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يذكر أن موسكو استضافت في وقت سابق اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره السوري علي محمود عباس، ورئيسي المخابرات في البلدين هاكان فيدان، وعلي مملوك، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

المصدر: نوفوستي