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المغرب.. موظف يفقد إبهامه إثر عضة قوية من مسؤول محلي في مدينة فاس

مجتمع

المغرب.. موظف يفقد إبهامه إثر عضة قوية من مسؤول محلي في مدينة فاس
Gettyimages.ru
المغرب
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فقد موظف عام في المغرب إبهامه إثر تعرضه لعضة قوية من مسؤول محلي بإحدى مقاطعات مدينة فاس.

وقالت مصادر لموقع "هسبريس" المغربي إن خلافا حول إنجاز أشغال بإحدى مقاطعات مدينة فاس تطور إلى مشاجرة بين نائب لرئيس المقاطعة ذاتها وموظف حكومي، بتر على إثرها جزء من إبهام الأخير عقب تعرضه لعضة قوية من طرف غريمه.

وأضافت أن الموظف الجماعي نقل إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن الحادثة جدت ليلة الخميس.

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وأوضحت المصادر أن المعني بالأمر خضع لعملية جراحية لإعادة زرع الجزء المقضوم من إبهامه.

وأكدت أنه واستنادا إلى معطيات الطاقم الطبي، تبقى نسبة نجاح هذا التدخل الجراحي متواضعة ولا تتعدى 15 في المائة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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