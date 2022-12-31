رئيس أركان الجيش الجزائري: استعراض 2022 التاريخي أكد للجزائريين أن بلدهم في أيد آمنة

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن استعراض 2022 التاريخي للجيش، أكد للجزائريين أن بلدهم في أيد آمنة.

وأكد الفريق أول شنقريحة في رسالة تهنئة لأفراد الجيش بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أن الاستعراض أثبت بما لا يدع للشك أن جزائر الشهداء في أيد آمنة وستظل بفضل جيشها المغوار وشعبها الأبي حرة مستقلة.

وأشاد شنقريحة بالجهود المبذولة من قبل كافة مكونات الجيش لتبقى على الدوام مستعدة للاضطلاع بمهامها الدستورية.

وصرح بأن العام 2022 كان فرصة للجيش من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية البالغة الأهمية والحيوية للبلاد مثل الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة على المواصلة على هذا النهج القويم، نهج الوفاء للوطن و الإخلاص في العمل من أجل صون أمن واستقرار الجزائر.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى، إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع الاقليمي المتدهور وغير المستقر والتجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية