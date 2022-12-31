البرلمان العربي: التصويت لصالح قرار ماهية الاحتلال يعبر عن إرادة إنهاء النظام العنصري الإسرائيلي

رحب البرلمان العربي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تحديد ماهية الاحتلال، وقال إنه يعبر عن إرادة دولية لإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي.

وفي بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن البرلمان العربي ترحيبه "بتصويت الجمعية العام للأمم المتحدة بالأغلبية بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وماهية الاحتلال ودعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية ورأيا استشاريا حول طبيعة الاحتلال الاستعماري طويل الأمد لفلسطين".

وأشار البرلمان العربي إلى أن القرار "عبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.

إقرأ المزيد

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت الشهر الماضي قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، وهو قرار وصفته الخارجية الفلسطينية بالتاريخي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حينه إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

المصدر: RT