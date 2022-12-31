الجيش اللبناني: دورية توجهت لإنقاذ مركب يقل سوريين ولبنانيين "يغرق الآن" (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني أن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب "يغرق حاليا" قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال.

وأوضح الجيش أن المركب "على متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".

توجهت دورية من القوات البحرية لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/XAyP90Rf3s — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 31, 2022

ونشرت وسائل إعلام لبنانية تسجيلا مصورا لما بدا أنه أحد الذين على متن المركب، وهو يطلب الدعاء للمهاجرين.

وتراوحت تقديرات عدد الموجودين على متن الراكب حسب تلك الوسائل، بين 50 إلى 200 مهاجر، وهم من الجنسيتين السورية واللبنانية بشكل أساسي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية