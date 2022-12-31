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سعيّد: غلاء الأسعار وفقدان مواد أساسية وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر

أخبار العالم العربي

سعيّد: غلاء الأسعار وفقدان مواد أساسية وافتعال الأزمات لا يمكن أن يستمر
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن غلاء الأسعار وفقدان بعض المواد الأساسية وافتعال الأزمات والمحاولات التي صارت معلومة من الجميع، لا يمكن أن تستمر.

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وشدد خلال استقباله يوم الجمعة بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على ضرورة توفير حاجيات المواطنين.

وصرح قيس سعيد بأن أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد رئيس تونس على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء.

وأوضح أنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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