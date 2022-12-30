رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن زايد بحث مع الشيخ تميم بن حمد هاتفيا "العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار".

وأضافت أن رئيس الإمارات تبادل مع الشيخ تميم بن حمد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي 5 ديسمبر 2022، زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دولة قطر، وهي الزيارة الأولى منذ نهاية الأزمة الخليجية قبل نحو عامين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن "الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما".

وقال مكتب أمير قطر حينها، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى الدوحة.

المصدر: وام