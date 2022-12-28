 
مباشر

السعودية تستعد لإطلاق عشرات المها وظباء الريم والإدمي في محمية بن سلمان

مال وأعمال

السعودية تستعد لإطلاق عشرات المها وظباء الريم والإدمي في محمية بن سلمان
المها العربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ugd8

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية إنه يستعد لإطلاق 60 من المها العربي، وظباء الريم والإدمي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه تم نقل 20 من المها العربي، و30 من ظباء الريم، و10 من ظباء الإدمي، إلى مواقع ما قبل الإطلاق في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تمهيدا لإطلاقها في البرية.

ومحمية محمد بن سلمان هي محمية ملكية يتمثل نطاقها الجغرافي في المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر بشمال غرب المملكة، وهي إحدى المحميات الملكية الست التي تأسست بأمر ملكي في يونيو 2018.

يتولى إدارتها مجلس إدارة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا