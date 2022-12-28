السعودية تستعد لإطلاق عشرات المها وظباء الريم والإدمي في محمية بن سلمان

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية إنه يستعد لإطلاق 60 من المها العربي، وظباء الريم والإدمي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضح المركز عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه تم نقل 20 من المها العربي، و30 من ظباء الريم، و10 من ظباء الإدمي، إلى مواقع ما قبل الإطلاق في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تمهيدا لإطلاقها في البرية.

#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية ينقل 20 من المها العربي و30 ظبي ريم و10 ظباء إدمي إلى مواقع ما قبل الإطلاق في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تمهيدًا لإطلاقها في البريّة. pic.twitter.com/w2gpc1Pn0S — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) December 27, 2022

ومحمية محمد بن سلمان هي محمية ملكية يتمثل نطاقها الجغرافي في المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر بشمال غرب المملكة، وهي إحدى المحميات الملكية الست التي تأسست بأمر ملكي في يونيو 2018.

يتولى إدارتها مجلس إدارة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT