الجزائر.. إبرام إتفاقية توأمة بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية

استقبل وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، بمقر الوزارة، السيد حسان ييلماز، نائب وزير العدل التركي والوفد المرافق له، في إطار زيارة إلى الجزائر تمتد من 26 إلى 28 ديسمبر 2022.

وتم التوقيع الثلاثاء، على مذكرة التفاهم للتوأمة بين المديرين العامين لكل من المدرسة العليا للقضاء الجزائرية، وأكاديمية العدل التركية.

وشمل برنامج زيارة نائب وزير العدل التركي والوفد المرافق له زيارة إلى المدرسة العليا للقضاء للإطلاع على كيفية تنظيمها وسيرها، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات قضائية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل لكلا البلدين، لا سيما في المجال الجزائي وفي مجال التكوين وتبادل المعارف والخبرات.

وأكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، أن التعاون بين المؤسستين سيتجسد من خلال عقد الندوات والمنتديات المشتركة وكذا تنظيم الدورات التكوينية وتبادل الزيارات والتربصات الدراسية.

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المصدر: الخبر الجزائرية