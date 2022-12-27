العراق..إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين في إطار التحقيق بتفجير كركوك

أعلنت القوات المسلحة العراقية عن إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم، في إطار التحقيق بتفجير 18 ديسمبر الإرهابي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الثلاثاء بيانا قال فيه: "حصلت موافقة السيد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء العراقي)، على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي الجبان، الذي حصل في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".

وأضاف البيان: "باشرت قيادة العمليات المشتركة بإجراءاتها التحقيقية، وقد خلصت الى النتائج الآتية:

- إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم.

- إعادة انفتاح الفوج بما يضمن مسك الأماكن، والمناطق، والوديان ذات الأهمية التعبوية، لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، وتأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية.

- تكريم المقاتل رئيس عرفاء حسن حامد حسن المنسوب الى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته الفائقة في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته أثناء الحادث".

حيث باشرت قيادة العمليات المشتركة بإجراءاتها التحقيقية، وقد خلصت الى النتائج الآتية.

- إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) December 27, 2022

وأفادت تقارير سابقة بمقتل 9 وإصابة آخرين من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بجنوب غرب محافظة كركوك في 18 ديسمبر، في حين أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذ الهجوم.

المصدر: RT