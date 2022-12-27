في مشهد نادر.. حبات البَرَد الأبيض تغطي شوارع الكويت (فيديوهات)
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هطول حبات البرد بغزارة بشوارع عدة في الكويت، بمنظر نادر يشهده هذا البلد الخليجي.
وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق تساقط حبات البرد التي اكتست بها شوارع في المناطق الجنوبية تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يعيشها البلد الخليجي، حيث أبدى مصورو الفيديوهات فرحتهم بتساقط البرد واكتساء الشوارع باللون الأبيض نتيجة الكميات الهائلة من البرد التي هطلت.
«شوف الثلج.. شوف البردي»— #أوّل نيوز (@Awwalkwt) December 27, 2022
مواطن يوثق هطول كميات كبيرة من «البرد» بين #الفحيحيل وبين طريق #أم_الهيمان | #أوّل_نيوز#أمطار_الكويت#طقس_الكويتpic.twitter.com/Wiqv3Q8UkR
البرد يهطل بغزارة على الطريق المؤدي إلى منطقة #أم_الهيمان | #أوّل_نيوز#أمطار_الكويت#طقس_الكويتpic.twitter.com/jwlgfv0BjY— #أوّل نيوز (@Awwalkwt) December 27, 2022
فيديو/ الثلوج تغطي شوارع الكويت#امطار_الكويتpic.twitter.com/Mb67IwHPMX— المجلس (@Almajlliss) December 27, 2022
وفي مقاطع أخرى تم تداولها، تبين غمر بعض المناطق والشوارع بالمياه، جراء الأمطار الغزيرة التي عرقلت حركة السير، وتسببت بإغلاق عدد من الطرق.
امطار وسيول جنوب الكويت وغرق الشوارع بالمياه #طقس_الكويت#امطار_الكويتpic.twitter.com/3XrZaKri9x— salah al-reshaid (@salah_76) December 27, 2022
سيول خط الشعيبه وغرق بعض السيارات pic.twitter.com/6OdHV75EdX— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) December 27, 2022
من جهتها، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات من أحوال الطقس، لافتة إلى أن البلاد تتأثر بأمطار رعدية متفرقة متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة.
تحذير جوي تم تحديثه:أمطار رعدية. المدة: 12 ساعة التفاصيل: https://t.co/Vbd8wfouQf— إدارة الأرصاد الجوية - الكويت (@KuwaitMet) December 27, 2022
المصدر: RT