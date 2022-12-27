زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة و54 حديقة ضمن برنامج "رياض الخضراء"

أعلن برنامج "الرياض الخضراء"، أحد مشاريع العاصمة الرياض السعودية الأربعة الكبرى، التي أطلقها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بدء تشجير الأحياء السكنية ضمن برنامج "رياض الخضراء".

ويستهدف البرنامج تشجير أكثر من 120 حيا سكنيا، تشمل تنفيذ حدائق في الأحياء السكنية، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس ومواقف السيارات، كما سيتم انشاء حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.

وتبدأ أعمال التشجير بحي العزيزية في 29 ديسمبر، وستشهد زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، و54 حديقة، وتشجير 61 مدرسة، و121 مسجدًا، و78 موقعًا لمواقف السيارات، إضافة إلى 176 كم من الطرق والممرات في الحي.

ولضمان استدامة المساحات الخضراء، يعمل البرنامج على إنشاء شبكة لري المسطحات الخضراء، وإعادة استخدام المياه المعالجة بنسبة 100% بكمية تقدر بمليون متر مكعب يوميا.

هذا وأكد المشرف على مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أن استزراع الأشجار في مبادرة السعودية الخضراء لن يكون على حساب مياه الشرب، مبينا أن "عملية الاستزراع ستكون من فائض مياه التحلية الذي بلغ في عام 2020، أكثر من مليار و868 مليون م3، وهذه الكمية كفيلة لسقاية الأشجار بالشوارع والمطارات والواحات".

وأفاد بأنه "يجري توجيه الاستزراع حاليا في الأودية والشعاب ذات العمق المناسب كفرصة لتحقيق المبادرة".

المصدر: "سبق"