عبر استدراجه بكمين محكم ..أحد أخطر المطلوبين للقضاء العراقي في قبضة جهاز الأمن الوطني (صورة)

أعلن الأمن الوطني العراقي يوم الاثنين، القبض على المدعو أحمد حسن جواد، المُكنى (أحمد رومية) ،والذي يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحر.

وفي بيان له، أوضح جهاز الأمن الوطني العراقي قائلا: "بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة نفذَ جهاز الأمن الوطني عملية نوعية في محافظة كركوك، بعد أن تم نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد حسن جواد " المكنى "أحمد رومية"، والذي يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحر وفق أحكام المادة"4/ إرهاب"، وذلك لقيامه بأعمال اجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة".

وأضاف البيان: "العملية تمت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالى حول وجود المطلوب "أحمد رومية" في محافظة كركوك، باشرت وعلى الفور مديرية أمن كركوك وبالتنسيق مع فرقتي الرد السريع والقوات الخاصة بإلقاء القبض عليه".

وتابع البيان: "وقد جرى تدوين أقواله أصوليا وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

المصدر: RT





