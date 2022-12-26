الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يعلن انطلاق المبادرة الوطنية ويشن هجوما على الرئيس

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال حلقة نقاش، إن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل لكنها لم تكتمل بعد.

وخلال حلقة نقاش من تنظيم قسم المرأة والشباب العامل بالاتحاد العام التونسي للشغل، معلقا على نتائج الانتخابات أعلن الطبوبي، أن المبادرة الوطنية لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن انطلقت من اتحاد الشغل "ولكنها ما زالت في طور التشاور مع بقية المنظمات الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف الطبوبي: "تأملت أن يلتقط الرئيس التونسي قيس سعيد اللحظة وأن يخاطب الشعب التونسي معتذرا بأن الرسالة وصلت من الشعب وأن يعلن تراجعه خطوات إلى الوراء... لكبر حينها سعيد في أعين الناس لأن ادراك الخطأ وتصويبه من شيم الكبار وليس استصغارا للحاكم، ولكن هذا يتطلب عقلا سياسيا راجحا".

ووصف تنظيم دور ثاني من الانتخابات رغم "النتائج الهزيلة" في الدور الأول بـ"مثابة من ارتطم بالحائط.. ثم واصل الدخول في الحائط.."

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المصدر: "موزاييك"