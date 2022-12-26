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العراق: وكالة الاستخبارات تحبط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود المحاذية للأنبار

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العراق: وكالة الاستخبارات تحبط عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود المحاذية للأنبار
AFP
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أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية إدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للأنبار

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وفي بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمني: "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الانبار، كما ألقت القبض على ثلاثة تجار من عرب الجنسية وناقل للمخدرات من الجنسية العراقية".

وأضاف البيان: "وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص من أبطال وكالة الاستخبارات، ورصد تحركات تلك العصابات الإجرامية والإطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الأنبار".

وأشارت خلية الإعلام الأمني إلى أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي، وجرى إيداع المتهمين التوقيف لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

المصدر: RT

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