وزارة الثقافة الجزائرية توجه تعليمة مستعجلة عقب تخريب المواقع الأثرية

وجهت وزيرة الثقافة الجزائرية، صورية مولوجي، تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين والحظائر الثقافية، بعد عملية التخريب التي طالت عددا من المواقع الأثرية هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة الثقافة في بيان لها، تعرض العديد من المواقع الأثرية والمحطات الصخرية المتواجدة داخل أقاليم الحظائر الثقافية، لعملية تخريب قام بها هذا الأسبوع مجهولون.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأعمال يعود إلى سنوات التسعينيات، وهو ما أتبثته التقارير والخرجات الميدانية التي قام بها خبراء ومسؤولي الحظائر الثقافية بمتابعة شخصية من الوزيرة.

ووجهت تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية لكل من "التاسيلي نأزجر"، "الأهقار"، "الأطلس الصحراوي"، "توات قورارة تيديكلت" و"تندوف"، تتضمن جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بصفة مستعجلة، لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية.

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المصدر: الشروق الجزائرية