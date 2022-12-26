الجزائر.. الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: " رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود".

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.

وأوضح خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أن هذا القطب النقدي، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.

وذكر الوزير الأول أن السواعد الوطنية المخلصة تمكنت من رفع تحدي استمرارية النشاط بعد الاستقلال، رغم قلة عددها ومحدودية إمكانياتها، حيث كان يقدر عدد موظفي بنك الجزائر حينها بـ 240 موظفا وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط.

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المصدر: الخبر الجزائرية