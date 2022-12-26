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مصر.. 10 سنوات سجنا وغرامة بالملايين للمتلاعبين بالدولار

أخبار العالم العربي

مصر.. 10 سنوات سجنا وغرامة بالملايين للمتلاعبين بالدولار
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كشف البنك المركزي المصري عن عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه بسبب التلاعب بالدولار.

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البنك المركزي المصري يكشف عن عمليات احتيال كبرى بالعملات الأجنبية
البنك المركزي المصري يكشف عن عمليات احتيال كبرى بالعملات الأجنبية

وأوضح في بيان، أن بعض الشركات والأفراد في مصر، يقومون بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020،

وأوضح المركزي، أن تلك العقوبة لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

المصدر: RT

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