 
مباشر
عاجل
أردوغان: اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الغاز في البحر الأسود وارتفاع العائدات إلى ترليون دولار

مجلس الشورى العماني يصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل

أخبار العالم العربي

مجلس الشورى العماني يصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل
qudspress.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ug22

صوت مجلس الشورى العماني، اليوم الاثنين، على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، ليشمل المجالات الرياضية، والثقافية، والاقتصادية.

وأحال مجلس الشورى العماني، في وقت سابق من اليوم، مشروعا لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وصرح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.

وأضاف الحارثي، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا