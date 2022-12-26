الأردن: إحباط محاولة تسلل وتهريب على الحدود مع سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني، فجر اليوم الاثنين، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة تم العثور على (738) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة "الدستور"