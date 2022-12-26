هجوم عنيف على شيخ الأزهر في مصر بسبب "الكريسماس"

تعرض شيخ الأهر في مصر أحمد الطيب لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الدعوة لتهنئة المسحيين بأعياد الميلاد.

إقرأ المزيد

وكتب شيخ الأزهر تهنئة بأعياد الميلاد مع دعوات لله أن يعلو صوت الأخوة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان.

وسخر الإعلامي عمرو أديب، من دعوات عدم معايدة الأقباط بأعيادهم، قائلا: "كل سنة واخواتنا المسيحيين بخير، يعني إيه أنا مسلم لن أنهىء مسيحي.. ده عيد السيد المسيح".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن عددا من الشخصيات العامة تعرضت للهجوم بسبب مراسم الاحتفال بالعام الجديد، مضيفا: "شجرة الكريسماس ظهرت في القرن الـ 16، ومفيهاش شيىء فيه حرمانية بالنسبة للمسلم".

واستنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم الذي تعرض له شيخ الأزهر بسبب معايدته للأقباط، "إيه اللي اتعمل في محمد صلاح وفي شيخ الأزهر هو ده معقول.. الكلمة الطيبة صدقة".

ورد الفنان عمرو يوسف على الانتقادات التي تعرض لها شيخ الأزهر، قائلا: "حتى شيخ الأزهر أحمد الطيب اتهاجم لما نزل بوست بيهني فيه إخواتنا المسيحيين، إحنا وصلنا لأنهي مرحلة، يؤسفني إن لغاية يومنا هذا وفيه حد بيقول لا يجوز إننا نهني المسيحيين، والموضوعين مش مفصلوين عن بعض".

المصدر: وسائل إعلام مصرية