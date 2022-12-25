نيابة مصر تخلي سبيل عائلة متهمة بالتعدي على طاقم تمريض

قال أحمد حمد محامي أسرة المتهم بالتعدي على ممرضات قويسنا، إن نيابة المركز برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، قررت إخلاء سبيل أسرة الطيار المتهم في واقعة التعدي على طاقم التمريض.

وتابع المحامي، أن قرار إخلاء السبيل، جاء عندما تأكدت النيابة من أن أسرة الطيار اضطرت لعمل تقارير طبية بمستشفى آخر، حيث أن أطباء مستشفى قويسنا امتنعوا عن إسعاف مريضهم، وجار التحقيق مع إدارة المستشفى لاكتشاف المتسبب في حذف محتوى الكاميرات.

المصدر: القاهرة 24