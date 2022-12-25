القبطان المصري حسام عبد الحافظ مايزال مفقودا في حادث انفجار سفينة قرب سواحل تركيا (صورة + فيديو)

تعرضت سفينة تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وجورجي وأوكراني وألباني، إلى انفجار في البحر الأسود بالقرب من سواحل السواحل التركية، حيث كانت متجهة لتحميل بضاعة الفحم من طرابزون.

ونجم انفجار السفينة البنمية BEATA خلال رحلتها، عن تسريب للغاز ولا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.

وقال أحد أقارب قبطان السفينة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن جميع طاقم السفينة تم إنقاذه ما عدا عمه القبطان حسام أحمد ثابت عبد الحافظ.

ونشرت الصحفة الرسمية للنقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية منشورا أعلنت فيه أن ربان السفينة BEATA حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، دفعة 61 ملاحة، انفجرت سفينته في البحر الأسود بجوار الساحل التركي ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

السفينة البنمية beata التي تعرضت لحريق مدمر قرب الساحل التركي علي البحر الاسود، قبطانها مازال مفقود ، وهو مصري الجنسية واسمه حسام احمد ثابت https://t.co/XhYil44OEnpic.twitter.com/NMo360xdv5 — Mhmdzaki (@mhmdzaki69) December 24, 2022

#repost @shipspotter_hayriyay #BreakingNews swipe for fire moments.



A huge fire broke out on the Maltese owned 🇲🇹 cargo ship named m/v #BEATA, 7 miles off the Bozburun of Sinop province on the Black Sea coast of Turkiye, last night. pic.twitter.com/NroGOCSO47 — ⚓️MarioDeFenza⚓️ (@MarioDeFenza) December 21, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري