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القبطان المصري حسام عبد الحافظ مايزال مفقودا في حادث انفجار سفينة قرب سواحل تركيا (صورة + فيديو)

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القبطان المصري حسام عبد الحافظ مايزال مفقودا في حادث انفجار سفينة قرب سواحل تركيا (صورة + فيديو)
فقد قبطانها.. إنقاذ 13 مصريا بانفجار سفينة قرب سواحل تركيا
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تعرضت سفينة تقل 17 شخصا من بينهم 14 مصريا، وجورجي وأوكراني وألباني، إلى انفجار في البحر الأسود بالقرب من سواحل السواحل التركية، حيث كانت متجهة لتحميل بضاعة الفحم من طرابزون.

ونجم انفجار السفينة البنمية BEATA خلال رحلتها، عن تسريب للغاز ولا يزال قبطانها مفقودا بعد تمكن الـ 16 شخصا الآخرين من النجاة.

وقال أحد أقارب قبطان السفينة في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن جميع طاقم السفينة تم إنقاذه ما عدا عمه القبطان حسام أحمد ثابت عبد الحافظ.

ونشرت الصحفة الرسمية للنقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالإسكندرية منشورا أعلنت فيه أن ربان السفينة BEATA حسام أحمد ثابت عبد الحافظ، دفعة 61 ملاحة، انفجرت سفينته في البحر الأسود بجوار الساحل التركي ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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