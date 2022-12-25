شركة جزائرية تصدر بقيمة 3 ملايين يورو من النسيج إلى تشاد

ستقوم شركة جزائرية لتصنيع النسيج بتصدير نحو 3 ملايين يورو، من منتوجاتها إلى دولة تشاد بموجب اتفاق عقد على هامش منتدى "الجزائر-دول الساحل" الاقتصادي في ولاية تمنراست جنوب البلاد.

وقد أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الجمعة بتمنراست، على افتتاح المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال من الجزائر ومنطقة الساحل، على هامش الطبعة الـ 36 لمعرض الأسيهار الدولي.

وحضر الملتقى كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، ووزير الصناعة والتجارة في مالي، والأمين العام لوزارة التجارة في النيجر.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن هذا اللقاء هو الأول من نوعه في تمنراست، حيث يجتمع رجال أعمال من الجزائر ومن جميع دول الساحل، لمناقشة سبل تطوير المبادلات بين هذه الدول.

وأسفر اللقاء عن توقيع 4 اتفاقيات تتعلق بتأسيس مجلس أعمال جزائري تشادي،

واتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومؤسسة التسيير السياحي بتمنراست،

واتفاقية بين مؤسستين تجاريتين من الجزائر وتشاد، واتفاقية بين مؤسسة التسيير السياحي بتمنراست، ومجمع تجاري.

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المصدر: الشروق الجزائرية