رئيس هيئة علماء المسلمين يحسم الجدل بشأن تهنئة غير المسلمين بالكريسماس

كشف رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، حكم الشرع من تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.

وأوضح العيسى في حديث له خلال برنامج "في الآفاق"، أنه لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بـ "الكريسماس" وغيره من الأعياد الأخرى.

ولفت إلى أن تبادل التهاني مع غير المسلمين، صدرت بجوازها فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي، ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي.

هل تبادل التهاني مع غير المسلمين - وتحديدا أهل الكتاب - ذوبان للهوية الإسلامية؟



الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg



يعرض على #Shahid

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وأردف أن الاعتراض فقط يكون في المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، وليس ظنيا، مشيرا إلى أن تهنئة غير المسلمين، مصلحة ظاهرة تخدم سمعة الإسلام.

وأشار العيسى إلى أن الإسلام يبيح أكل طعام "أهل الكتاب"، وهي الذبائح، ولم يبح طعام غيرهم، مستدركا، وهذا لا يعني الإقرار بدينهم.

وأفاد بأن الهدف من هذه التهاني هو تعزيز التعايش والوئام في عالم هو اليوم أحوج ما يكون لذلك.

المصدر: "في الآفاق"