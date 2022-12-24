غزة تغمرها المياه جراء الأمطار وتماس كهربائي يتسبب بمقتل شاب ثلاثيني (فيديوهات + صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت بأن عددا من الشوارع والمنازل في مناطق متفرقة بمحافظات قطاع غزة، تعرضت للغرق إثر الأمطار الغزيرة وفتح إسرائيل سدود تجميع مياه المطر.

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وبحسب وكالة "راية" الإخبارية، فقد عملت طواقم الدفاع المدني، على تخليص المركبات العالقة في مياه الأمطار، وكذلك إزالة خطر سقوط ألواح معدنية، في أماكن مختلفة بقطاع غزة، دون إصابات.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر غرق شوارع ومنازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة، وسط مناشدات من المواطنين.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمصرع شاب الليلة، جراء صعقة كهربائية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، قولها إن الشاب عبد الله قطيفان (31 عاماً) من سكان منطقة المشاعلة توفي جراء تماس كهربائي في منزله نتيجة غمره بمياه الأمطار.

يشار إلى أن "العديد من منازل المواطنين تعرضت للغرق في قطاع غزة من غزارة الأمطار وقيام الاحتلال الإسرائيلي بفتح العديد من السدود المائية شرق القطاع"، وفق ما نقلت "وفا".

المصدر: "وفا" + شبكة "راية"