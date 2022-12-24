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السيسي يصدر قرارا بتصفية السيارات ورفعها من شوارع مصر

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السيسي يصدر قرارا بتصفية السيارات ورفعها من شوارع مصر
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طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن وتصفية مقابر السيارات.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن، حيث وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلًا عن تصفية مقابر السيارات، وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور، والتنسيق الحضاري للمحافظات. 

كما وجه الرئيس المصري في هذا الصدد بقيام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات، ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للاستعمال.

المصدر: القاهرة 24

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