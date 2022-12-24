هيئة كبار العلماء في السعودية تصدر بيانا بخصوص قرار "طالبان" بمنع الطالبات من حق التعليم

أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم السبت، بيانا بشأن قرار حركة "طالبان" بمنع الطالبات في أفغانستان من حق التعليم.

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ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى تمكين المرأة الأفغانية من حق التعلم في المؤسسات التعليمية، والتراجع عن قرارها بمنع المرأة من ذلك، مشيرةً إلى أن منع المرأة من التعلم لا يجوز في شريعة الإسلام.

وأوضحت أن الإسلام بتشريعه المحكم، ودستوره الكامل، حفظ لكل إنسان من ذكر وأنثى حقوقه، وبيّن واجباته، مؤكدة أن حفظ الإسلام بأحكامه وتشريعاته حقوق المرأة الشرعية كاملة غير منقوصة، فنعمت المرأة في ظل هذا الدين الحنيف بحقوقها التي تحفظ لها إنسانيتها، وتصون كرامتها، ونهلت من معين العلم، ما أصبحت به عالمة في فنون العلم المتنوعة، وشاركت المجتمع المسلم عبر التاريخ في نهضته وريادته وازدهاره.

ونوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن في صدارة الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة حق التعلم، فالنصوص الشرعية الحاثة على التعلم، والمرغبة فيه، تتجه للمرأة كما تتجه للرجل سواء بسواء.

المصدر: "واس"